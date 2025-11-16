Transfert avec Mbappé : L’énorme coup rêvé par une légende de l’OM !

Alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat l’été prochain, Harry Kane aurait une clause libératoire de 65M€ pour quitter le Bayern Munich. En ce sens, le FC Barcelone penserait à lui afin d’en faire le successeur de Robert Lewandowski, mais la légende de l’OM Chris Waddle estime que l’international anglais conviendrait également parfaitement au Real Madrid de Kylian Mbappé.
D’après les informations de The Guardian, le FC Barcelone foncerait sur Harry Kane afin de remplacer Robert Lewandowski l’été prochain, lui qui arrive au terme de son contrat. L’international anglais (111 sélections, 76 buts) aurait une clause libératoire de 65M€ au Bayern Munich, où son contrat court jusqu’en juin 2027. Si l’idée d’un retour à Tottenham a également été évoquée, Chris Waddle n’y croit pas et penche plus vers un départ au Barça, ou bien au Real Madrid.
« Le Real Madrid pourrait avoir besoin d'un numéro 9 comme Harry Kane »
« J'ai déjà entendu parler du retour possible de Harry Kane. Ce serait formidable pour Tottenham, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que Tottenham veuille de lui, compte tenu de son prix et de son âge. Même si une autre équipe voulait le recruter, je ne suis pas sûr que le Bayern Munich veuille le vendre. Ils ont laissé Robert Lewandowski partir à Barcelone à peu près au même âge, et il n'a cessé de marquer depuis son départ. J'ai regardé, et le Real Madrid pourrait avoir besoin d'un numéro 9 comme Harry Kane. Lewandowski pourrait quitter Barcelone et il serait parfait pour prendre sa place aussi », a déclaré l’ancien attaquant de l’OM auprès de SheKicks.net.
« Le Bayern est un club énorme, mais le Real l'est encore plus »
« Harry pensera qu'il a fait son travail en Angleterre, et il pourrait penser la même chose de son passage en Allemagne. Il pourrait maintenant se tourner vers l'Italie, l'Espagne ou la France pour relever un nouveau défi », estime Chris Waddle. « Le Bayern est un club énorme, mais le Real l'est encore plus. Quelle histoire cela ferait ! Si j'étais le Real Madrid, Barcelone ou Milan, je me demanderais pourquoi je ne le recruterais pas. Il marque des buts, il est très bon techniquement, il peut jouer en numéro 9, mais aussi en numéro 10. Certaines de ses actions avec Nicolas Jackson ont montré à quel point ses passes et son jeu de liaison sont bons. Il est créatif. Je serais donc vraiment surpris que le Bayern le laisse partir plutôt que de le garder pour deux années supplémentaires. Si j'étais Harry, je préférerais tenter ma chance en Espagne plutôt que de retourner en Angleterre. »