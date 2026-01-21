Transfert au PSG : La fuite inattendue sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lors des dix dernières années, ils sont trois à avoir quitté le FC Barcelone pour le PSG, en excluant Lionel Messi arrivé libre de tout contrat : Neymar, Xavi Simons et Ousmane Dembélé. Dro Fernandez devrait en faire de même. C'est du moins l'issue du feuilleton escomptée, bien qu'un terrain d'entente n'ait pas encore été convenu...

Après Neymar, Xavi Simons et Ousmane Dembélé, place à Dro Fernandez ? Le jeune milieu offensif de 18 ans façonné par l'académie du FC Barcelone, à savoir La Masia, semble être le prochain sur la liste à être prêt à quitter l'institution blaugrana afin de signer en faveur du PSG.

Encore un joueur du FC Barcelone en partance pour le PSG ? Depuis samedi dernier, le feuilleton Dro Fernandez a soudainement fait couler beaucoup d'encre dans la presse avec un contrat de quatre saisons et demi qui l'attendrait au PSG bien décidé à s'aligner sur les 6M€ de la clause libératoire de son contrat au FC Barcelone. Toutefois, alors que tout semblait être en très bonne voie, l'opération subit un coup d'arrêt assez brusque.