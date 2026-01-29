Transfert au PSG : «Je croyais qu'il allait pleurer»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret lors de ce mercato d'hiver, comme l'été dernier qui avait vu arriver seulement trois nouveaux joueurs à savoir Lucas Chevalier, Renato Marin et Illia Zabarnyi, le PSG a toutefois bouclé un transfert qui a visiblement fait très mal à un entraîneur à l'étranger.

C'est un transfert qui n'a pas manqué de faire parler en Espagne. Ces derniers jours, le PSG a officialisé la signature de Dro Fernandez, le crack du FC Barcelone qui n'avait pas voulu prolonger au sein du club catalan. Une situation qui a fait enrager Hansi Flick comme le raconter Benoit Trémoulinas.

Le transfert de Dro Fernandez fait parler au Barça « Si ça en dit long sur la fragilité du Barça ou la nouvelle grandeur du PSG ? Les deux je pense. La fragilité pourquoi ? Je ne sais pas si à cet âge-là ils ont le droit de mettre des clauses importantes, mais en tout cas, du côté du Barça on en veut beaucoup à Deco parce que c’est une pépite. Quand j’entends Pedri dire que ce joueur sait tout faire, Flick je croyais qu’il allait pleurer en conférence de presse, c’est dire la grandeur de ce joueur. Ensuite, l’attractivité du Paris Saint-Germain », estime-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.