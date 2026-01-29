Transfert au PSG : «Je croyais qu'il allait pleurer»

Discret lors de ce mercato d'hiver, comme l'été dernier qui avait vu arriver seulement trois nouveaux joueurs à savoir Lucas Chevalier, Renato Marin et Illia Zabarnyi, le PSG a toutefois bouclé un transfert qui a visiblement fait très mal à un entraîneur à l'étranger.
C'est un transfert qui n'a pas manqué de faire parler en Espagne. Ces derniers jours, le PSG a officialisé la signature de Dro Fernandez, le crack du FC Barcelone qui n'avait pas voulu prolonger au sein du club catalan. Une situation qui a fait enrager Hansi Flick comme le raconter Benoit Trémoulinas.
Le transfert de Dro Fernandez fait parler au Barça
« Si ça en dit long sur la fragilité du Barça ou la nouvelle grandeur du PSG ? Les deux je pense. La fragilité pourquoi ? Je ne sais pas si à cet âge-là ils ont le droit de mettre des clauses importantes, mais en tout cas, du côté du Barça on en veut beaucoup à Deco parce que c’est une pépite. Quand j’entends Pedri dire que ce joueur sait tout faire, Flick je croyais qu’il allait pleurer en conférence de presse, c’est dire la grandeur de ce joueur. Ensuite, l’attractivité du Paris Saint-Germain », estime-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.
«Flick je croyais qu’il allait pleurer en conférence de presse»
« Pourquoi ? Parce que maintenant les jeunes joueurs regardent le Paris Saint-Germain, regardent comment ils évoluent. Ils regardent aussi les jeunes qui sont intégrés par Luis Enrique. Luis Enrique l’a dit à tout le monde, tout le monde est capable de jouer dans son équipe. Si tu ne fais pas les efforts, tu vas sur le banc, on l’a vu avec Kylian Mbappé par moments. Donc je pense qu’il aura forcément sa chance puis surtout, Luis Enrique connaît très bien la Masia et il va réussir à le façonner. Si le Barça peut s’en vouloir ? C’est compliqué de jouer au Barça… Au PSG, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il joue tous les week-ends. Je pense que c’est six mois d’intégration, commencer à comprendre comment Luis Enrique veut jouer. Je ne dis pas qu’il ne va pas le faire rentrer, mais il ne faut pas s’attendre à voir Dro Fernandez titulaire », ajoute Benoit Trémoulinas.