Transfert au Paris FC : Le clash réglé en direct !

Deuxième de Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC va débarquer en Ligue 1 pour la première fois depuis des décennies. Le club de la capitale est très actif depuis le début du mercato et vise des profils expérimentés de Ligue 1. L'un des dossiers en cours concerne Benjamin André, figure du LOSC depuis 2019. Le milieu de terrain a manifesté son envie de départ mais il est encore retenu.

Présent au LOSC depuis 2019, Benjamin André est un élément incontournable chez les Nordistes. L'année prochaine, il arrivera à la fin de son contrat et son départ est évoqué pour cet été. En effet le Paris FC souhaite mettre la main dessus, pensant que son expérience pourra beaucoup servir au club de la capitale. Mais le LOSC a réagi en proposant une prolongation. Le dossier est encore en cours.

Le LOSC pas prêt à lâcher Benjamin André ? Dans le viseur du Paris FC, Benjamin André n'a pas encore signé malgré sa proximité. Et ce n'est pas l'envie qui lui manque. « Pour moi, à partir du moment où ton joueur veut partir, c’est un peu comme pour n’importe quel joueur que tu ne peux pas retenir trop longtemps contre son gré. À partir du moment où il a rendu autant de services à ton équipe et qu’il veut vraiment partir, qu’il a vraiment manifesté l’idée de signer au Paris FC pour vivre une nouvelle aventure. Là, d’accord. Soyons honnêtes, trouvons un arrangement et c’est bon » réagit Florent Gautreau dans l'After Foot de RMC.