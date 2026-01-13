Transfert à Paris : L’offre est partie pour N’Golo Kanté !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Proche de rejoindre le Paris FC l’été dernier, N’Golo Kanté est toujours en fin de contrat avec Al-Ittihad. Si le club saoudien veut le prolonger, le milieu de terrain âgé de 34 ans a de nombreux prétendants. C’est notamment le cas de Fenerbahçe, qui lui a fait une offre et aimerait le recruter dès cet hiver.

Comme le confiait Antoine Arnault auprès de L’Équipe le mois dernier, le Paris FC a bien tenté de s’attacher les services de N’Golo Kanté cet été. « Cela ne s’est joué à pas grand-chose. C’est dommage et j’étais triste qu’il ne vienne pas. Je crois que lui aussi voulait venir, mais son club ne l’a pas laissé partir », assurait le propriétaire du PFC.

Fenerbahçe accélère pour Kanté Comme indiqué par L’Équipe, Al-Ittihad, où l’international français (65 sélections) est en fin de contrat, a toujours l’ambition de le prolonger, mais le joueur n’a pas répondu favorablement aux premières approches de son club. Dans le même temps, plusieurs formations européennes s’intéressent à N’Golo Kanté, notamment Fenerbahçe.