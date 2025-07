Transfert à l’OM : Le rêve avec Messi avoué !

Ce mercredi, Facundo Medina était officiellement présenté à la presse comme nouveau joueur de l’OM. Le défenseur central a évoqué les raisons qui l’ont poussé à quitter le RC Lens pour Marseille. L’international argentin de 26 ans rêve notamment de disputer la Coupe du monde 2026 aux côtés de Lionel Messi et toute sa bande.

Pour le moment, l’ OM a déjà bien avancé sur son mercato. Le club phocéen a enregistré trois arrivées puisque Facundo Medina , Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont déjà posé leurs valises à Marseille . Ce n’est pas fini puisque maintenant Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaiteraient renforcer leur attaque. Les noms d’ Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang ressortent avec insistance dernièrement.

Medina rêve de jouer la Coupe du monde 2026

Nayef Aguerd ou Aymeric Laporte deviendront peut-être Marseillais cet été, mais en tout cas Facundo Medina lui l’est déjà. L’Argentin était d’ailleurs présenté à la presse ce mercredi après-midi et il a dévoilé les raison qui l’ont poussé à choisir l’OM. Le défenseur centrale rêve notamment de pouvoir disputer la Coupe du monde 2026, aux côtés de Lionel Messi et toute sa bande : « Oui il y a plein de choses (qui l’ont poussé à choisir l’OM). Il n'y a pas que Balerdi et le stade. C'est le projet du club dans l'ensemble, le staff et les gens qui ont confiance en ce projet. C'est une motivation en plus pour moi de venir ici. Le groupe m'a déjà ouvert les portes. Il y a aussi le rêve de pouvoir jouer la Coupe du monde. » En étant performant avec le club phocéen, l’ancien joueur du RC Lens aura sans doute une belle occasion de se montrer au sélectionneur argentin Lionel Scaloni.