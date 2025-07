Transfert à l’OM : La polémique désamorcée en direct !

Cet été, Valentin Rongier a donc quitté l’OM pour rejoindre le Stade Rennais. Un transfert qui n’a pas manqué de déclencher une vive polémique étant donné ce que le milieu de terrain avait pu dire sur le club breton il y a quelques années quand il était au FC Nantes. Rongier s’est attiré ainsi les foudres de ses nouveaux supporters, mais voilà qu’on en ferait beaucoup dans ce dossier.

Alors qu’on connait la rivalité entre le FC Nantes et le Stade Rennais , Valentin Rongier n’avait pas été tendre du temps où il était chez les Canaris. Qualifiant les joueurs bretons de chèvres, le désormais joueur de Rennes avait également assuré qu’il ne signerait jamais dans ce club… ce qu’il a pourtant fait cet été en quittant l’OM . Ce qu’a pu dire Rongier , on ne l’a pas oublié chez les supporters rennais, qui n’ont pas hésité à exprimer leur colère concernant la recrue estivale d’ Habib Beye .

La polémique est grande après la signature de Valentin Rongier . Mais voilà que pour Jennifer Mendelewitsch , ça irait trop loin. En effet, lors de L’After Foot, celle qui est agent a expliqué sur ce dossier : « Je trouve qu’on en fait beaucoup. Ça fait partie du sel du foot d’avoir de la rivalité. Maintenant, tout est amplifié avec les réseaux sociaux. Je comprends totalement les supporters de Rennes, mais bon, il faut aussi se mettre à la place des joueurs. J’en avais parlé avec Monterrubio qui avait fait le même trajet et il m’avait dit que les débuts avaient été un peu difficiles. Mais c’était une autre époque, tout n’était pas scruté, amplifié et les joueurs pouvaient passer d’un club à l’autre ».

« Il faut être un vrai romantique et vivre dans le monde de Winnie l’ourson »

« Aujourd’hui, il faut être un vrai romantique et vivre dans le monde de Winnie l’ourson pour croire que l’amour du maillot est sincère chez les joueurs. Là, on parle d'un joueur de 30 ans à qui on offre un bon contrat. Vous pensez vraiment qu’il va le refuser parce qu’il y a des années, formé à Nantes, il a chambré Rennes ? Non pas du tout. Un jour un club, ça n’existe plus », a-t-elle ensuite confié sur le transfert de Rongier à Rennes.