Transfert à 40M€ : C’est confirmé au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans et demi après son arrivée en provenance de Majorque, Kang-in Lee pourrait quitter le PSG cet hiver afin de faire son grand retour en Espagne. L’Atlético Madrid est intéressé par l’international sud-coréen. Le directeur du football des Colchoneros, Mateu Alemany, était même à Paris ce vendredi dans l’optique de son transfert.

Alors que Dro Fernandez (18 ans) est pressenti pour arriver en provenance du FC Barcelone, ça bouge aussi dans le sens des départs au PSG. Comme indiqué par AS, l’Atlético Madrid est sur la piste de Kang-in Lee (24 ans), recruté à l’été 2023 en provenance de Majorque.

L’Atlético Madrid fonce sur Kang-in Lee Vendredi, alors que le PSG recevait le LOSC (3-0) pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, Mateu Alemany était même à Paris. Le directeur du football de l’Atlético Madrid connaît bien Kang-in Lee pour l’avoir côtoyé à Valence, avant qu’il ne rejoigne Majorque, puis le club de la capitale.