La petite phrase qui marque l'histoire du PSG : 18 ans plus tard, il s'explique enfin !

Dans l’histoire du PSG, plusieurs flops ont garni les rangs parisiens. Et certains ont plus marqué l’histoire que d’autres. Avant l’arrivée de QSI, le PSG n’a pas toujours fait les bons choix et un transfert a particulièrement marqué l’histoire du club de la capitale.
C'est l'une des recrues les plus mémorables de l'histoire du PSG. Mais pas pour les bonnes raisons. En effet, à la fin du mercato d'hiver 2008, le club de la capitale a recruté Everton Santos en provenance des Corinthians. Méconnu du grand public, le jeune attaquant brésilien s'était présenté aux supporters parisiens par le biais d'une interview devenue mythique aux médias du PSG. Et pour cause, Everton Santos s'était comparé à un phénomène du football mondial à l'époque : « J'ai le même style de jeu que Robinho. Au Brésil, on me compare à lui ». Une comparaison qui lui a collé à la peau toute sa carrière. 18 ans plus tard, il s'explique.
Everton justifie sa comparaison avec Robinho
« C’était une énorme erreur. Sans aucun doute. J’ai été très mal compris, mais j’avais très peu d’expérience. Je voulais simplement dire que j’étais un joueur léger, rapide, avec des caractéristiques similaires en termes de style et pas en termes de niveau car Robinho était déjà un phénomène. Mais cela a été amplifié, c’est devenu quelque chose de négatif, et j’en ai payé le prix. C’était une erreur grotesque, cela ne m’a pas du tout aidé. Mais cela m’a servi de leçon : chaque mot a son importance et il faut avoir une maturité que je n’avais pas encore », assure-t-il dans une interview accordée au Parisien avant de poursuivre en révélant que cela avait même suscité des réactions au sein du vestiaire.
« À l’époque, j’avais peu d’expérience et je ne parlais pas la langue. Je n’avais pas une vision complète du contexte, je sentais certaines choses, mais je ne pouvais pas tout comprendre. Aujourd’hui, avec le recul, je peux l’affirmer : il y avait des joueurs méfiants, qui ne se donnaient pas la peine d’aider. J’avais l’impression que j’arrivais pour prendre la place de quelqu’un, et cela créait une certaine atmosphère. C’était un environnement plus froid, très différent de l’accueil brésilien. J’ai compris plus tard qu’il y avait aussi un facteur culturel : les joueurs sont plus réservés. Cela a pesé directement sur ma confiance », ajoute Everton Santos.