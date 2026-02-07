Demande impossible à Kylian Mbappé : «Ce qui compte c’est qu’il…»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques années, Kylian Mbappé est critiqué pour certains aspects de son jeu. Tous les observateurs n’ont d’ailleurs pas le même avis sur la question ce qui donne lieu à de nombreux débats. Et pour certains l’important est ailleurs.

Cela fait désormais plusieurs années que Kylian Mbappé est critiqué pour son implication durant les matches. Ses replis défensifs ainsi que son volume de course intriguent, surtout depuis que le PSG a gagné la Ligue des champions sans lui grâce notamment à un pressing intense. Cependant, Didier Deschamps a tenu à défendre son capitaine mardi soir lors du Festival du journalisme sportif à Laval.

🚨 𝗟’𝗔𝗡𝗘𝗖𝗗𝗢𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗧𝗛𝗜𝗔𝗚𝗢 𝗦𝗜𝗟𝗩𝗔 🇧🇷 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗦𝗢𝗨𝗦 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗘́𝗘 𝗗𝗘 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚 ! ❤️💙



« Je me souviens très bien du Trophée des Champions contre le Monaco de Mbappé.



À la fin du match, il est venu me… pic.twitter.com/6oPDIU26hC — Actu Foot (@ActuFoot_) February 6, 2026

«Ne te fatigue pas, il ne les fera pas !» « Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu’un de très égoïste et individualiste, mais c’est un attaquant, il ne manquerait plus qu’il n’y ait pas une forme d’égoïsme. Mais je peux vous assurer qu’il sait que depuis qu’il est capitaine, sa parole engage l’ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu’il doive faire 11km par match… ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d’autres qualités qui sont importantes et décisives », expliquait le sélectionneur de l’équipe de France.