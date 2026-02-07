Demande impossible à Kylian Mbappé : «Ce qui compte c’est qu’il…»

Depuis quelques années, Kylian Mbappé est critiqué pour certains aspects de son jeu. Tous les observateurs n’ont d’ailleurs pas le même avis sur la question ce qui donne lieu à de nombreux débats. Et pour certains l’important est ailleurs.
Cela fait désormais plusieurs années que Kylian Mbappé est critiqué pour son implication durant les matches. Ses replis défensifs ainsi que son volume de course intriguent, surtout depuis que le PSG a gagné la Ligue des champions sans lui grâce notamment à un pressing intense. Cependant, Didier Deschamps a tenu à défendre son capitaine mardi soir lors du Festival du journalisme sportif à Laval.
«Ne te fatigue pas, il ne les fera pas !»
« Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu’un de très égoïste et individualiste, mais c’est un attaquant, il ne manquerait plus qu’il n’y ait pas une forme d’égoïsme. Mais je peux vous assurer qu’il sait que depuis qu’il est capitaine, sa parole engage l’ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu’il doive faire 11km par match… ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d’autres qualités qui sont importantes et décisives », expliquait le sélectionneur de l’équipe de France.
«Ce qui compte c’est qu’à chaque fois qu’il accélère, à chaque fois qu’il touche le ballon, qu’il fasse mal à l’adversaire»
Des propos qui ont évidemment fait réagir mais qui ne choquent pas Benoit Costil, qui partage l’analyse de Didier Deschamps. « Chacun son style, chacun son profil. Je ne vois pas ce qu’il y a de négatif dans les propos de Didier Deschamps en fait. Ce qui compte c’est qu’à chaque fois qu’il accélère, à chaque fois qu’il touche le ballon, qu’il fasse mal à l’adversaire. On ne lui a pas demandé de faire un marathon. Il est devant. Peut-être que dans des profils différents les joueurs de couloirs vont courir beaucoup plus, des numéros six et huit vont courir encore plus. Lui, ce qui compte c’est qu’il fasse des appels de balles au bon moment. La connexion qu’il va avoir avec son passeur, qu’il laisse l’adversaire derrière lui et qu’il aille marquer des buts. Je trouve qu’il y avait une petite note humoristique assez sympa », confie l’ancien gardien des Girondins de Bordeaux au micro de Rothen s’enflamme sur RMC.