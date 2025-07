Transfert à 22M€ : C’est reparti à l’OM !

Avec l’arrivée de Facundo Medina, l’OM frappe fort pour renforcer sa défense. Le défenseur argentin débarque en prêt avec option d’achat à 22 M€. Pourtant, selon Le Phocéen, ce mouvement ne mettrait pas fin au dossier Aymeric Laporte, toujours d’actualité. L’OM pourrait donc tenter un nouveau gros coup dans les semaines à venir.

Alors que l’OM a connu de gros problèmes défensifs durant la saison dernière, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont décidé d’y remédier. De nombreuses pistes ont alors émergé, notamment de grands noms comme celui d’Aymeric Laporte. Mais ce dossier, traînant en longueur, semble avoir été mis de côté et ne figure plus parmi les priorités du mercato.