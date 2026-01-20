Transfert à 18M€ : C’est la panique à l’OM ?

Axel Cornic

Après avoir dit adieu à Robinio Vaz et à Pol Lirola, l’Olympique de Marseille pourrait se concentrer sur les arrivées, notamment en attaque. Car il faudra trouver un joueur pour faire souffler Mason Greenwood, qui a enchainé les matchs lors de la première partie de saison. Et une nouvelle piste se dessine du côté de l’Italie...

Depuis le début du mercato, tout le monde attend de voir quelle sera la première recrue de l’OM. Mais pour le moment, ce sont surtout des départs qui ont rythmé ce mois de janvier, avec notamment le transfert de Robinio Vaz vers l’AS Roma, pour un total de 25M€.

Cancellieri à l’OM ? L’une des grandes priorités de cette fin de mercato sera donc de renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi, en lui offrant notamment des nouvelles options en attaque. Ainsi, d’après les informations de TMW, l’OM serait sur les traces de l’international italien Matteo Cancellieri, actuellement à la Lazio.