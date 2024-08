Succession de Mbappé : Transfert à 80M€ annoncé, c’est terminé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été officiellement présenté comme nouvelle star du Real Madrid le 16 juillet dernier, mais n’a toujours pas été remplacé par le PSG. Et pourtant, Julian Alvarez a été l’une des pistes activées par la direction parisienne, mais filerait du côté de l’Atletico de Madrid pour un transfert compris entre 80 et 95M€.

Julian Alvarez (24 ans) a débarqué il y a deux ans de cela à Manchester City contre un chèque de 21M€ envoyé à River Plate. Et en l’espace de deux saisons, l’attaquant argentin est devenu champion du monde, a remporté la Copa America avec sa sélection tout en empilant les titres avec Manchester City : la Ligue des champions, la FA Cup ou encore la Premier League. Mécontent de son temps de jeu la saison dernière, Julian Alvarez a jeté un froid sur son avenir ces dernières semaines dans le nord de l’Angleterre. De quoi donner des idées au PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé parti au Real Madrid.

Fabrizio Romano annonçait une semaine décisive entre le PSG et l’Atletico pour Julian Alvarez

Dès le mois de juin, les dirigeants du Paris Saint-Germain se seraient penchés sur le dossier Julian Alvarez comme le révélait le journaliste Fabrizio Romano pour CaughtOffside le dimanche 4 août. « La semaine prochaine pourrait être très importante pour l'avenir de Julian Alvarez. Je vous ai dit en juin et en juillet qu'après les Jeux olympiques, il était prévu que l'agent du joueur et Manchester City aient une réunion importante pour discuter de l'avenir d'Alvarez. Man City a toujours voulu garder le vainqueur de la Coupe du monde, mais maintenant la situation devient tendue. Alvarez veut explorer toutes ses options et n'a pas donné son feu vert pour rester à City pour la nouvelle saison. Son agent est en contact avec le Paris Saint-Germain depuis le mois de juin et avec l'Atlético de Madrid ».

Julian Alvarez va débarquer à l’Atletico de Madrid, un transfert compris entre 80 et 95M€ !

Cependant, le feuilleton Julian Alvarez semble avoir tourné en faveur de l’Atletico de Madrid plutôt que le PSG. Olé a révélé lundi soir que le transfert du champion du monde argentin pour 80M€ serait bouclé. Le club rojiblanco aurait même obtenu l’aval du joueur pour un contrat de cinq saisons. The Athletic confirme la tendance de la presse argentine en dévoilant cependant que le montant de l’opération grimperait à 95M€ en comprenant les bonus du transfert. De plus, Alvarez n’aurait pas encore trouvé un accord total avec l’Atletico de Madrid sur le plan contractuel.