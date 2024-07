Successeur d’Aubameyang : L’OM connaît la condition pour ce transfert !

Thomas Bourseau

Une saison et puis s’en va. Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l’OM pour Al-Qadsiah la semaine dernière et a forcément laissé un vide derrière lui sur le front de l’attaque marseillaise. Un vide que Pablo Longoria aimerait combler avec Eddie Nketiah (25 ans). Un prêt avec option d’achat obligatoire ne suffirait toutefois pas à Arsenal. Explications.

Pierre-Emerick Aubameyang a quitté la Canebière et a mis les voiles vers l’Arabie saoudite la semaine dernière. Au sein du club d’Al-Qadsiah, le meilleur buteur de l’OM de la saison dernière touchera le plus gros salaire de sa carrière, lui qui a tout juste fêté ses 35 ans en juin dernier. Pour ce qui relève de la question de sa succession, Pablo Longoria penserait à faire une nouvelle fois affaire avec Arsenal pour… Eddie Nketiah !

Eddie Nketiah presque d’accord avec l’OM ?

Par le passé, le président de l’OM a bouclé plusieurs deals avec Arsenal. Que ce soit Matteo Guendouzi, William Saliba, Nuno Tavares ou encore Sead Kolasinac qui avait été libéré de son contrat avant de signer à l’Olympique de Marseille en janvier 2022. Et maintenant ? Place à Eddie Nketiah ? Dans ses colonnes du jour, L’Équipe confie un intérêt concret de l’attaquant de 25 ans formé à Arsenal et serait à deux doigts d’un accord au niveau de son salaire avec l’Olympique de Marseille.

Arsenal réclamerait au moins un prêt payant à l’OM pour Nketiah !

L’Équipe expliquait également ce mardi que Pablo Longoria aimerait user du même stratagème qu’avec Matteo Guendouzi à l’été 2021, à savoir un prêt avec option d’achat obligatoire. Toutefois, il semblerait que ce ne soit pas suffisant aux yeux des dirigeants d’Arsenal cette fois-ci. En effet, The Athletic confirme la présence de l’OM dans la course à la signature d’Eddie Nketiah, qui ferait l’objet de diverses offres en coulisses. Néanmoins, Arsenal aurait la ferme intention de renflouer ses caisses cet été grâce à l’opération Nketiah, que ce soit par le biais d’un prêt ou d’un transfert sec. En cas de prêt, Arsenal voudrait une avance et donc, une indemnité de prêt payée par l’OM. Le président Pablo Longoria sait donc à quoi s’attendre.