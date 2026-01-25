Signature à l'OM : En un rendez-vous, tout a basculé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Parfois, il ne faut pas tergiverser trop longtemps tant c'est une évidence. L'OM est réputé pour sa ferveur et son atmosphère si particulières dans la ville ainsi qu'à l'Orange Vélodrome. Un stade spécial qui a rendu fou un membre phare de son organisation de nos jours. Pour la presse étrangère, il raconte comment il est tombé amoureux de l'Olympique de Marseille.

Depuis le rachat de l'OM initié par Frank McCourt à l'automne 2016, ils sont nombreux à s'être succédés sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille. Rudi Garcia a ouvert la marche avant qu'une valse des entraîneurs prenne forme. D'André Villas-Boas au regretté Jean-Louis Gasset en passant par Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino ou encore Gennaro Gattuso.

«Marseille dans le foot est comme Roberto dans le foot» Cependant, alors que Gennaro Gattuso venait d'être nommé coach de l'OM, Roberto De Zerbi débarquait à Marseille dans le cadre d'un match de poules de Ligue Europa avec Brighton le 5 octobre 2023. Dès lors, tout bascula dans son esprit. L'Olympique de Marseille et lui-même ne font qu'un et il fallait qu'il fasse une promesse à son assistant. « Le Vélodrome et De Zerbi, c'est explosif. J'adore Marseille. Il est très difficile d'expliquer ce que représente Marseille pour moi. Marseille dans le foot est comme Roberto dans le foot. Il n'y a pas un gros équilibre. Si vous gagnez, vous êtes au top et si vous perdez, vous êtes stupides. La façon dont Marseille ressent et vit le football est la même que Roberto ».