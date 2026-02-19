Affaire de racket à l’OM : Un joueur dépouillé dans un quartier ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quelques mois, un ancien membre de la sécurité de l’OM avait fait des révélations sur une agression vécue par un célèbre footballeur, qui a évolué durant deux saisons et demie au sein de la formation phocéenne. Un exemple parmi d’autres qui explique, selon lui, pourquoi les « joueurs ne restent pas longtemps ».

Tous les joueurs qui se sont arrêtés dans la cité phocéenne s'accordent à dire qu'évoluer à l’OM est une expérience incomparable, pour le meilleur et parfois le pire comme le prouvent certains témoignages. Il y a quelques mois, Giom Peltier, actuel manager de Benoit Saint-Denis et ancien membre de la sécurité de centre d’entraînement de l’OM, avait notamment fait des révélations sur « l’environnement marseillais » qui incite, selon lui, les joueurs à ne pas s’éterniser dans le club.

«Ça m’excite» : Habib Beye avait prévenu, il va être servi à l’OM ! https://t.co/aTq9le7lRy — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

« Tu sens constamment le danger » « L’environnement marseillais m’a dégoûté. Quand j’étais au club, c’était l’époque de la vraie mafia, c’est elle qui dirigeait l’OM. Ça va mieux depuis l’arrivée de Pablo Longoria. À l’époque, on m’appelait pour baisser les caméras de surveillance quand certaines personnes arrivaient au centre d’entraînement. C’était riche en expériences, mais tu sens constamment le danger. Je comprends les joueurs qui ne restent pas longtemps », confiait-il, dans un entretien accordé à Swishy Media.