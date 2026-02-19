Affaire de racket à l’OM : Un joueur dépouillé dans un quartier ?

Il y a quelques mois, un ancien membre de la sécurité de l’OM avait fait des révélations sur une agression vécue par un célèbre footballeur, qui a évolué durant deux saisons et demie au sein de la formation phocéenne. Un exemple parmi d’autres qui explique, selon lui, pourquoi les « joueurs ne restent pas longtemps ».
Tous les joueurs qui se sont arrêtés dans la cité phocéenne s'accordent à dire qu'évoluer à l’OM est une expérience incomparable, pour le meilleur et parfois le pire comme le prouvent certains témoignages. Il y a quelques mois, Giom Peltier, actuel manager de Benoit Saint-Denis et ancien membre de la sécurité de centre d’entraînement de l’OM, avait notamment fait des révélations sur « l’environnement marseillais » qui incite, selon lui, les joueurs à ne pas s’éterniser dans le club.
« Tu sens constamment le danger »
« L’environnement marseillais m’a dégoûté. Quand j’étais au club, c’était l’époque de la vraie mafia, c’est elle qui dirigeait l’OM. Ça va mieux depuis l’arrivée de Pablo Longoria. À l’époque, on m’appelait pour baisser les caméras de surveillance quand certaines personnes arrivaient au centre d’entraînement. C’était riche en expériences, mais tu sens constamment le danger. Je comprends les joueurs qui ne restent pas longtemps », confiait-il, dans un entretien accordé à Swishy Media.
« À cette époque l’OM était un club vraiment particulier »
Giom Peltier s’était également prononcé sur la mésaventure vécue par un ancien joueur de l’OM. « Loïc Rémy a eu de gros problèmes, il flirtait avec une fille du XVème arrondissement de Marseille. Il est rentré une fois dans le quartier pour la voir, il a commencé à se faire racketter. À cette époque l’OM était un club vraiment particulier. Je me suis retrouvé au cœur de ces choses. Aujourd’hui tout a été assaini, mais ça reste une grande expérience », avait-il ajouté. Loïc Rémy avait porté le maillot de l’OM entre 2010 et 2013, avant de prendre la direction de l’Angleterre, évoluant aux Queens Park Rangers, Newcastle, Chelsea puis Crystal Palace.