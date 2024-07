Real Madrid : C'est terminé pour ce feuilleton du mercato ?

La rédaction

Si le Real Madrid semble vouloir recruter plusieurs éléments durant l’été, les Merengue verront également certains de leurs joueurs quitter le navire. Parmi les Madrilènes dont l’avenir semble pour le moment incertain, figure Andriy Lunin. Le portier ukrainien aurait des touches en Premier League, mais Carlo Ancelotti et les dirigeants de l’écurie madrilène seraient optimistes pour voir le joueur de 25 ans rester au Santiago Bernabéu.

Cette saison, le Real Madrid ne pensait pas avoir à faire appel à lui. Après la blessure de Thibaut Courtois survenue en août dernier, les Merengue ont recruté Kepa Arrizabalaga, venu en prêt. Finalement, c’est bien Andriy Lunin qui s’est imposé dans les buts des pensionnaires de Santiago Bernabéu. Mais malgré de belles performances, l’Ukrainien a vu revenir Courtois en force et a perdu sa place de titulaire en fin de saison, passant notamment la finale de la Ligue des Champions sur le banc de touche. Face à cette situation, un départ est souvent évoqué. Mais du côté de la Maison Blanche , la sérénité régnerait.

Le Real Madrid pense que Lunin va rester

The Athletic explique que malgré le mécontentement qu’a affiché Andriy Lunin en fin de saison, Carlo Ancelotti et son staff pensent que le portier ukrainien sera toujours un joueur du Real Madrid l’an prochain. Cependant, le portier de 25 ans n’aurait pas donné de réponse définitive à son club et et ferait l’objet d’un intérêt venu de Premier League.

Un rôle de doublure pour Lunin l’an prochain