PSG : Une date tombe pour ce gros transfert !

Très discret sur ce début de mercato estival, le PSG devrait passer à l’action très prochainement. Le club parisien serait très proche d’un accord total avec Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabarnyi. Le défenseur central, âgé de 22 ans, devrait coûter plus de 60M€ à Paris, alors que son transfert devrait être bouclé dans les prochains jours.

Le PSG proche d’un accord total pour l’Ukrainien

Le PSG doit trouver un terrain d’entente avec Bournemouth, et cela prend plus de temps que prévu. Mais alors que Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main dans cette opération, Paris se rapproche d’un accord total avec le club anglais comme l’annoncent ESPN et le journaliste Romain Collet Gaudin ce vendredi soir. Le club de la capitale devrait débourser 60M€ sans compter les divers bonus dans cette opération.