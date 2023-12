PSG : Un grand retour en danger, nouvelle annonce de taille

Axel Cornic

Ancien du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot s’approche dangereusement de la fin de son contrat avec la Juventus et un retour est évoqué depuis plusieurs mois déjà. La Presse italienne a refroidi les ardeurs parisiennes en annonçant récemment une prolongation, mais son entourage a une nouvelle fois souhaité mettre les choses au clair.

Après des débuts compliqués, Adrien Rabiot est devenu un véritable pilier pour la Juventus, ce qui semble avoir donné quelques idées au PSG. L’ancien club du Français songerait en effet à un retour et la fin de son contrat en juin prochain pourrait bien aider.

Un retour au PSG ?

La Gazzetta dello Sport a toutefois douché les espoirs du PSG récemment, annonçant qu’un accord aurait été trouvé à la Juventus pour prolonger le contrat d’Adrien Rabiot. Très lié à son entraineur Massimiliano Allegri, le milieu français aurait décidé de poursuivre l’aventure bianconera, débutée en 2019.

« Je démens ces informations et je dois dire que pour le moment, il n’y a de discussion avec aucun club »

Pourtant, dans des propos rapportés par l’ ANSA plus tôt ce lundi et d’autres relayés par Mediaset dans la soirée, la mère et agent de Rabiot a démenti ces informations. « Il n’y a aucune négociation avec la Juventus pour la prolongation de contrat d’Adrien. Je démens ces informations et je dois dire que pour le moment, il n’y a de discussion avec aucun club » a déclaré Véronique Rabiot.

« J’ai voulu laisser passer le week-end et ne pas interférer avec le match de mon fils »