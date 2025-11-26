PSG : Transfert d’une star, le rapprochement qui peut tout changer !

Axel Cornic

La presse italienne a lancé un tout nouveau feuilleton qui ne va pas manquer de faire parler. Seulement quelques mois après avoir remercié Gianluigi Donnarumma pour miser sur Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain planifierait un nouveau changement dans les cages avec un retour de Mike Maignan, en fin de contrat du côté de l’AC Milan.

C’est la nouvelle bombe du moment. Après avoir choqué la planète football en décidant d’écarter Gianluigi Donnarumma pour Lucas Chevalier, le PSG pourrait se retrouver une nouvelle fois au centre des débats. Car le poste de gardien de but pourrait bien connaitre un nouveau changement...

Maignan de retour au PSG ? D’après les informations de Tuttosport, le PSG aurait l’intention de s’insérer dans la course à Mike Maignan, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Les Parisiens ne sont pas seuls, puisque plusieurs clubs de Premier League ainsi que la Juventus souhaiteraient sauter sur l’occasion pour s’attacher les services du joueur de l’AC Milan.