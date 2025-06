PSG - Transfert de Barcola : Les contacts révélés avec un cador !

A la recherche d’un ailier pour remplacer Leroy Sané et Serge Gnabry, le Bayern Munich a établi plusieurs pistes. D’abord intéressé par un ailier du PSG en la personne de Bradley Barcola, avec qui les contacts ont été ouverts, le club bavarois se penche maintenant sur Jamie Bynoe-Gittens pour accompagner Harry Kane et Michael Olise en attaque.

Depuis plusieurs mois, le Bayern Munich peine à se trouver un titulaire au poste d’ailier gauche. A l’hiver, les Allemands voulaient Khvicha Kvaratskhelia finalement parti au PSG . Cet été, le champion d'Allemagne pourrait compter sur l’arrivée du Géorgien et l’explosion de Désiré Doué au sein du club de la capitale pour chiper Bradley Barcola , qui n’est plus un titulaire indiscutable.

Cependant, du côté du PSG , il est clair que Bradley Barcola ne partira pas. Luis Enrique prône souvent l’importance de la concurrence au sein de l’effectif et le coach espagnol dit que la rotation Doué/Barcola est saine pour l’effectif. Le Français a encore plusieurs années de contrat et pourrait même prolonger dans les prochaines semaines. Barcola intéresse aussi Liverpool en cas de départ de Luis Diaz mais il va très certainement continuer l’aventure parisienne.

Barcola contacté, mais...

Un transfert de Bradley Barcola au Bayern Munich semble donc compliqué. Pourtant, comme révélé par Sky Sport, le club bavarois avait initié les premiers contacts avec le joueur du PSG. Il va alors falloir se tourner vers les plans B. Dont Jamie Gittens ? Là encore, les discussions auraient débuté avec le joueur de Dortmund. Toutefois, on serait plus proche d’un retour au pays que d’un départ chez l’ennemi. C’est Chelsea qui serait en pole position pour s’attirer les services du jeune Anglais, le club londonien a déjà trouvé un accord avec le joueur et une offre autour de 65M€ devrait être transmise dans les jours à venir.