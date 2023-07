PSG : Surprise, un club débarque pour le transfert de Mbappé

Axel Cornic

Le feuilleton Mbappé va sans aucun doute nous tenir en haleine pendant les prochaines semaines. Face à l’annonce de sa star de claquer la porte en juin 2024, le Paris Saint-Germain a clairement expliqué que s’il ne prolonge pas au plus vite il sera vendu dès ce mercato estival. Le Real Madrid reste évidemment le grand favori, mais un autre cador étranger débarque pour Kylian Mbappé.

Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Avec le départ de Lionel Messi et celui souhaité de Neymar, la star française semblait plus que jamais être au centre du projet PSG. Finalement son annonce a rebattu les cartes, avec un transfert dès cet été qui semble plus proche que jamais.

Mbappé - Neymar : Le PSG prépare du lourd https://t.co/FxrlPRuGJ1 pic.twitter.com/DVgnp7CLfd — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

« S’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte »

Jusque-là silencieux, Nasser Al-Khelaïfi a en effet mis les choses au clair avec Mbappé, lui lançant clairement un ultimatum. « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte » a déclaré le président du PSG, lors d’un long entretien accordé au Parisien . « C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair ».

Liverpool prêt à sauter sur l’occasion ?