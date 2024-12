PSG : Riolo réclame un transfert et provoque des moqueries

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sacré champion du monde 2022 avec l'Argentine, Alexis Mac Allister fait aujourd'hui le bonheur de Liverpool au milieu de terrain. Un joueur qu'apprécie particulièrement Daniel Riolo, à tel point qu'il le verrait bien dans l'entrejeu du PSG. Mais voilà que Mac Allister est loin de faire l'unanimité chez les suiveurs du club de la capitale.

A l'été 2023, Liverpool lâchait un peu plus de 40M€ pour recruter Alexis Mac Allister. Sacré champion du monde quelques mois plus tôt, l'Argentin a ainsi posé ses valises chez les Reds, quittant alors Brighton. Un transfert qui donne aujourd'hui certains regrets à Daniel Riolo, lui qui aurait bien aimé voir Mac Allister au PSG.

« Tous les jours sa place au PSG »

« Alexis Mac Allister, je trouve que ce joueur est sous-estimé. On dit de lui que c’est un milieu de terrain qui n’est pas assez technique. Mais pourquoi a-t-il cette image ? J’adore ce joueur, j’adore ce milieu de terrain. Je ne sais pas comme on n’a pas vu que ce gars était un très bon joueur et il avait un super pied. Il est sous-estimé. A un moment, je disais que ce gars-là avait tous les jours sa place au PSG », a lâché Daniel Riolo lors de L'After Foot.

« Ils te rigolent au nez »

Un transfert au PSG d'Alexis Mac Allister qui n'emballerait toutefois pas les foules. Au point d'en faire rire certains ? « Une tonne de supporters du PSG, tu disais au début de la saison que Mac Allister vient au milieu, ils te rigolent au nez », a ajouté Daniel Riolo.