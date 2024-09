PSG - Real Madrid : Nouveau feuilleton mercato après Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a fait l'objet d'un véritable feuilleton ces derniers mois pour finalement quitter le PSG au terme de son contrat et s'engager libre avec le Real Madrid. Et il semblerait qu'un autre joueur du vestiaire parisien, ancien coéquipier de Mbappé, ait également des envies de rallier le club merengue au plus vite, et peut-être même dès le prochain mercato de janvier.

Et si Kylian Mbappé était prochainement rejoint par l'un de ses ex-partenaires du PSG au Real Madrid ? L'attaquant français avait fait des pieds et des mains en refusant de prolonger son contrat au Parc des Princes pour réaliser son rêve de porter la tunique du club merengue. Et le PSG pourrait encore être victime de l'un de ses propres joueurs dans les semaines ou les mois à venir.

Transferts : Un crack choisit le PSG, Luis Enrique l’a convaincu ! https://t.co/kH6F5WCVuf pic.twitter.com/IuyrVEuYIh — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

Fabian Ruiz chaud pour le Real Madrid ?

Fabian Ruiz (28 ans), qui sort d'un Euro 2024 XXL avec la sélection espagnole, pourrait envisager de quitter le PSG dès le prochain mercato hivernal pour signer au Real Madrid. C'est en tout cas ce qu'a révélé Daniel Riolo au micro de l'After Foot sur RMC Sport cette semaine.

« Il aimerait aller au Real »

« Je rappelle qu’il y a pas mal de clubs qui sont sur Fabian Ruiz. Même pour cet hiver. Même s’il y a eu des démentis, je me demande si Fabian Ruiz ne va pas être séduit par un retour en Espagne dans l’un des deux gros clubs. Ça serait un vrai échec pour le PSG. Ça doit être un taulier au PSG et on ne doit surtout pas le perdre. Il y a des signaux qui m’interpellent sur le Barça qui insiste pour le recruter, sur l’idée que Fabian Ruiz aimerait aller au Real », a lâché Riolo. Nouveau feuilleton en vue au PSG après Mbappé ?