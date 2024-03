PSG - Real Madrid : Mbappé va se régaler !

Thomas Bourseau

Le passage de sept ans de Kylian Mbappé au PSG prendra fin le 30 juin, moment où il devrait rejoindre le Real Madrid. En signant à Madrid, comme Xavi Simons l’a laissé entendre, Mbappé prendrait place au sein d’une équipe intraitable capable de faire plier son adversaire à tout moment.

Le PSG va perdre Kylian Mbappé en fin de saison, mais devrait récupérer Xavi Simons qui avait été envoyé en prêt au RB Leipzig l’été dernier pour la totalité de l’exercice actuel. L’un est toujours en lice avec le Paris Saint-Germain pour rafler sa première Ligue des champions lorsque le second a vu son parcours prendre fin après l’élimination en 1/8ème de finale concédée face au Real Madrid mercredi soir (1-1 et 2-1 au score cumulé).

«Ils ont juste besoin d’un petit espace, d’un petit détail et vous êtes battus»

Pour TNT Sports , Xavi Simons s’est confié sur l’échec de Leipzig face à l’institution merengue et surtout son expérience d’une compétition qu’elle a remporté à 14 reprises. « Ce sont les petits détails qui dont la différence ? Oui, évidemment. J’étais aussi au PSG et tu vois ça avec les grands joueurs. Ils ont juste besoin d’un petit espace, d’un petit détail et vous êtes battus. C’est la différence majeure je dirais ».

Mbappé bientôt chez les intraitables du Real Madrid ?

En rejoignant le Real Madrid, Kylian Mbappé aura donc la possibilité d’évoluer dans un club où un moindre petit espace fera un décalage et créera une brèche pour vaincre l’opposition. La détail qui fera donc la différence finale pour un sacre en Ligue des champions ? Le ton est donné, Mbappé risque de se régaler au Real Madrid.