PSG - OM : Mbappé, l'invitation totalement dingue

Joueur iconique du PSG puisqu'il en est le meilleur buteur de son histoire (256), Kylian Mbappé est cependant parti au clash avec le président Nasser Al-Khelaïfi à l'été 2023. La cause ? Son refus d'activer la clause pour prolonger son contrat. Mbappé s'en est allé libre au Real Madrid et en froid avec le patron du Paris Saint-Germain. La rumeur Neymar à l'OM donne des idées à Mohamed Henni.

«Kylian Mbappé, Lionel Messi... Tous les rejetés du Paris Saint-Germain, vous êtes les bienvenus à Marseille»

A l'instar d'Adrien Rabiot et de Neymar, Kylian Mbappé et le PSG ne se sont pas quittés en bons termes. Il n'en fallait pas plus pour donner de folles idées à Mohamed Henni sur Snapchat et Instagram. « Si on prend Neymar, après on prend (Kylian) Mbappé, Ethan Mbappé, Lionel Messi... Tous les rejetés du Paris Saint-Germain, vous êtes les bienvenus à Marseille. On va monter une vraie équipe, on va les taper les gars, on va les taper ! ».