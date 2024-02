PSG : Mbappé fixe une condition, c’est non négociable !

Thomas Bourseau

Le PSG n’a pas encore perdu la main dans le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, le champion du monde n’aurait pas encore donné son aval au Real Madrid. Mbappé aurait juste arrêté ses choix en terme de salaire et de prime à la signature. Mais il y a un point sur lequel il ne fera aucune concession : ses droits à l’image.

Sept ans après son arrivée de l’AS Monaco, il se pourrait que l’aventure parisienne de Kylian Mbappé prenne fin en juin prochain. Et pour cause, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du PSG arrive à son terme. A l’instant T, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties concernées. De bon augure pour le Real Madrid qui semblerait disposer de la préférence de Mbappé pour la suite de sa carrière selon Le Parisien et d’autres médias.

Rien de convenu avec un autre club

Cependant, le journaliste Andrés Onrubia a clairement annoncé la couleur pendant l’émission El Larguero de la Cadena SER : Kylian Mbappé n’a pour le moment signé aucun document contractuel avec qui que ce soit. Le PSG peut donc encore rêver de briser le vœu de recrutement du Real Madrid. Mais il faudra assurer 120M€ de prime à la signature au champion du monde.

Mbappé veut le monopole de ses droits à l’image !

Toujours d’après les sources contactées par le journaliste Andrés Onrubia, Kylian Mbappé s’attendrait à percevoir des revenus annuels bruts de 50M€. Un autre élément revêt d’une importance particulière aux yeux de l’attaquant du PSG dans son prochain contrat : qu’il dispose du contrôle majoritaire des bonus et des droits liés à son image. Les courtisans de Mbappé devront donc se plier aux exigences suivantes du Français.