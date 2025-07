PSG : Luis Enrique négocie avec un club, la trahison est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme plusieurs autres joueurs, Luis Enrique présente la particularité d’avoir évolué à la fois au Real Madrid et au FC Barcelone. Mais alors qu’il est arrivé très jeune au sein du club merengue, l’actuel entraîneur du PSG avait décidé de rejoindre le FC Barcelone à l’issue de son contrat après de longues négociations qui ne sont pas restées secrètes. De quoi laisser un sentiment de trahison aux yeux des Madrilènes.

Durant sa carrière de joueur, Luis Enrique n'aura connu que trois clubs. Il débutera en professionnel avec le club de sa ville natale à savoir le Sporting Gijon, avant d'être repéré par le Real Madrid deux ans plus tard, en 1991. Au sein du club merengue, tout se passe bien. 213 matches et 18 buts avec à la clé un Championnat, une Coupe et une Supercoupe d’Espagne remportés. Mais tout va basculer au début de l'année 1996. Alors que son contrat s'achève à la fin de la saison et qu'il négocie une prolongation avec le Real Madrid, Luis Enrique est aperçu en train de passer sa visite médicale avec... le FC Barcelone ! Après cinq saisons avec le maillot blanc, celui qui est aujourd'hui l'entraîneur du PSG va rejoindre le grand rival. Une trahison qui n'a toujours pas digérée 29 ans plus tard.

Luis Enrique considéré comme un traitre au Real Madrid Le Parisien a ainsi contacté des socios du Real Madrid qui ont vécu la situation. Et ils sont catégorique à l'égard de Luis Enrique. « C’est un traître. Il est venu, c’était un gamin, il fêtait les buts avec nous pour ensuite partir gratuitement à Barcelone », lâche dans un premier temps Alvaro, 62 ans, avant qu’un autre socio de longues dates du Real Madrid n’en rajoute une couche. « C’est un coup de poignard. Il nous a d’ailleurs rapidement oubliés, il s’est affiché fièrement avec le maillot du Barça. C’est impardonnable », lance quand à lui Miguel, 65 ans.