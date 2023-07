PSG : Luis Enrique a déjà trouvé son buteur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d’un buteur de renommée internationale, le PSG multiplie les pistes à cet effet depuis plusieurs semaines. Et il semblerait que Luis Enrique, le nouvel entraîneur du club de la capitale, ne jette finalement son dévolu sur le Portugais Gonçalo Ramos qui est le plus abordable sur le plan financier.

Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Marcus Rashford… C’est un fait, le PSG courtise de nombreux profils XXL dans sa quête d’un gros buteur pour cet été. Luis Enrique est en train de composer son attaque, et cherche un pur 9 pour venir épauler Kylian Mbappé et Bernardo Silva (Manchester City), qui est également courtisé par le PSG.

Le PSG fonce sur Ramos

Comme l’a annoncé le média portugais A Bola dimanche, le PSG serait également positionné sur la piste Gonçalo Ramos (22 ans), le buteur du Benfica Lisbonne, dont le profil plait beaucoup à Luis Campos depuis un bon moment.

Un dossier à 60M€

Et il faut dire que Ramos présente un avantage conséquent par rapport aux autres profils ciblés : son prix. Le Benfica Lisbonne serait en effet prêt à laisser filer l’international portugais pour 60M€, une aubaine pour Luis Campos. Mais le conseiller sportif du PSG devra néanmoins composer avec la concurrence de Manchester United dans ce dossier. Affaire à suivre...