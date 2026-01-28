PSG : Les journalistes réclament un transfert, Luis Enrique leur répond !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Contrairement aux autres postes de l'effectif où il y a toujours une doublure plus ou moins expérimentée, Achraf Hakimi n'en a pas vraiment si ce n'est le jeune David Boly qui intègre peu à peu le groupe professionnel du PSG. Pas de quoi inquiéter Luis Enrique quand bien même l'international marocain est absent depuis plus de deux mois pour cause d'une blessure et de la Coupe d'Afrique des nations. En conférence de presse, l'entraîneur parisien a même remis à sa place certains journalistes. Explications.

Il n'y a qu'à s'attarder sur les recrutements effectués par Luis Campos lors des dernières sessions des transferts afin de comprendre à quel point Luis Enrique a le dernier mot pour les signatures de nouveaux joueurs au PSG. Bien que le conseiller sportif du Paris Saint-Germain ait tenté par moments de lui offrir plusieurs profils et notamment au poste d'attaquant de pointe avec Victor Osimhen pour ne citer que lui, l'entraîneur espagnol s'y est opposé.

«Vous m'avez demandé un latéral droit et comme j'ai de l'expérience, je me laisse influencer par personne» Même son de cloche pour la position de latéral droit et pour le rôle de doublure de l'indispensable Achraf Hakimi ? Dans la foulée de sa « sévère entorse » à la cheville gauche le 4 novembre dernier, la presse a fait état de l'éventuelle signature d'Eric Garcia, polyvalent défenseur de 25 ans du FC Barcelone. Finalement, ce dernier a prolongé au Barça et le PSG n'a recruté aucun joueur à ce poste. Warren Zaïre-Emery occupe cette position depuis la blessure d'Hakimi et son séjour au Maroc pour la Coupe d'Afrique des nations qui s'est terminée le 18 janvier dernier. Une victoire pour Luis Enrique face aux journalistes. « Vous m'avez demandé un latéral droit et comme j'ai de l'expérience, je me laisse influencer par personne même si je me trompe ».