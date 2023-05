PSG : L’énorme projet de Messi pour son avenir, c’est décidé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 35 ans, Lionel Messi pourrait quitter l’Europe, un accord verbal avec l’Arabie saoudite ayant été annoncé par L’Équipe avec un contrat historique à la clé. Cependant, le septuple Ballon d’Or n’est pas encore certain de vouloir rejoindre le golfe Persique, lui qui conserve de grosses ambitions pour la fin de sa carrière.

Lionel Messi va-t-il rejoindre Cristiano Ronaldo après ses deux saisons au PSG ? D’après des sources saoudiennes citées par l’ AFP , l’arrivée de La Pulga dans le golfe Persique est une « affaire conclue », avec à la clé un contrat historique qui pourrait amener l’Argentin à percevoir 500M€ par saison hors bonus. Un accord verbal aurait effectivement été trouvé entre les deux parties selon L’Équipe , mais Lionel Messi n’a rien signé pour autant.



PSG - Messi : Un plan machiavélique est dévoilé https://t.co/NcijbMr5Du pic.twitter.com/0f3HKsusw5 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

De grosses ambitions avec l’Argentine

Et pour cause, alors que son avenir ne devrait pas s’écrire au PSG, Lionel Messi n’est pas pour autant certain de vouloir rejoindre l’Arabie saoudite dès maintenant. Le septuple Ballon d’Or conserve de grosses ambitions sur le plan national, désireux de participer à la Copa America en 2024 tout en ayant dans un coin de sa tête le Mondial 2026 pour défendre le titre de l’Argentine.

Messi privilégierait encore l’Europe

Des ambitions qui pourraient alors se révéler incompatibles avec un départ vers l’Arabie saoudite. Lionel Messi privilégierait ainsi un championnat compétitif, tout en faisant du FC Barcelone sa priorité, en espérant que le club culé parvienne à trouver un moyen de financer son retour. Le suspense reste entier.