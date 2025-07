PSG : Le clan Rabiot se lâche sur son départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2019, Adrien Rabiot quittait le PSG libre de tout contrat, après avoir été mis à l’écart du groupe professionnel pendant plusieurs mois. Sa mère, Véronique Rabiot, est revenu sur le départ de son fils et a assuré que partir dans ces conditions n’avait pas été prémédité et que s’ils avaient voulu plus d’argent, ils seraient restés et auraient prolongé avec le club de la capitale.

Réputée très dure en affaire et souvent critiquée, Véronique Rabiot conteste l’image que l’on a d’elle. Dans un entretien accordé à L’Équipe, celle qui gère les intérêts de son fils, Adrien Rabiot (30 ans), est revenue sur l’arrivée de ce dernier à l’OM l’année dernière libre après son départ de la Juventus, lui qui avait quitté le PSG dans les mêmes conditions à l’été 2019.

« Puisque nous n'avons pas réussi à nous entendre, il est allé au bout de son contrat » « Je pense qu’on me reproche d’aller au bout des contrats ? Mais on n'a jamais rien prémédité. Au PSG, Adrien ne souhaitait pas rester, et puisque nous n'avons pas réussi à nous entendre, il est allé au bout de son contrat (en 2019). À la Juventus (en 2024), ce sont les circonstances qui ont décidé. Ce n'est quand même pas de ma faute s'ils ne l'ont pas vendu quand ils en avaient la possibilité », a déclaré Véronique Rabiot.