PSG : Il lâche une anecdote surréaliste sur son transfert historique !

Etincelant sous les couleurs de Palerme, Javier Pastore a tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes, dont le PSG. Alors qu'il hésitait entre plusieurs écuries du continent, le milieu offensif argentin a finalement choisi de rejoindre le club de la capitale, et ce, parce qu'il a rêvé de Paris.

En juin 2011, QSI a racheté le PSG. Pour permettre aux supporters parisiens de rêver plus grand, le nouveau propriétaire du club n'a pas lésiné sur les moyens. Lors de son premier mercato en tant que présidé du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a payé le prix fort pour recruter Javier Pastore. En effet, l'écurie rouge et bleu a déboursé environ 42M€ pour arracher le milieu offensif argentin à Palerme le 6 aout 2011. Un record.

Pastore a rêvé de la ville de Paris

Lors d'un entretien accordé à Canal Supporters, Javier Pastore est revenu sur les coulisses de son transfert au PSG. Et le joueur de 35 ans, actuellement sans club, a avoué qu'il avait choisi le club de la capitale parce qu'il avait rêvé de Paris.

«J'ai décidé, on va au PSG»

« Tout le monde m'appelait, toutes les équipes, tout le temps, tous les jours... J'ai dis "écoute, c'est fini". J'ai dis à mon agent : "laisse-moi tranquille une semaine. La semaine d'après, on va décider où je vais aller jouer". Il se passe deux ou trois jours, je dors, et je rêve que je suis avec ma femme, que je marche, que je regarde la Tour Eiffel, et que je suis à Paris. Je me lève comme ça à trois ou quatre heures du matin, j'appelle mon agent et je lui dis : "écoute, j'ai décidé, on va au PSG". Mon agent m'a dit : "tranquille, tranquille, il y a Chelsea...". Et j'ai répondu : "Non, non, c'est décidé. Demain matin, quand je me suis lève, on va signer à Paris." Ça s'est passé comme ça. Je suis toujours ce que je ressens », a raconté Javier Pastore.