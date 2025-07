PSG : Donnarumma ou Chevalier, l’annonce choc !

Le mercato du PSG est enfin lancé, et de quelle manière ! En effet, le club de la capitale serait sur le point de recruter Lucas Chevalier compte tenu du fait que Gianluigi Donnarumma ne prolongera pas son contrat. Cependant, Walid Acherchour assure, au risque de choquer, qu’il préfère un départ libre de l’Italien dans un an.

« Je vais peut-être choquer, mais je préfère que Donnarumma parte libre du Paris Saint-Germain l'an prochain en étant numéro un et en allant sur Chevalier l'année prochaine vu qu'il ne va pas jouer la Ligue des champions à Lille en trouvant déjà un accord avec Chevalier vu que Donnarumma ne prolongera pas. Il est arrivé libre, repartira libre, il a donné une Ligue des champions. Mais tu ne te mets pas des soucis dans le vestiaire en terme de gestion. Et Chevalier, il prendra sa place l'année prochaine en arrivant avec un poste de numéro un tout clean. Si tu veux même on te transfère et on te prête à Lille une saison. Je préfère ça, à la cohabitation », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant d’en rajouter une couche sur l’éventuelle cohabitation entre Gianluigi Donnarumma et Lucas Chevalier .

«Je préfère que Donnarumma parte libre»

« Donnarumma et Chevalier ? Le problème, c'est s'il y a cohabitation. Ça, par contre, je n'en veux pas. Si Chevalier arrive et que Donnarumma part, il aura l'ombre de Donnarumma au-dessus de lui sur ses 6 derniers mois et chaque match de Ligue des champions. Ce sera assez prenant en terme de pression. On se rappelle de la cohabitation Navas - Donnarumma, ça avait desservi Donnarumma dans sa progression et dans son appréhension du rôle de gardien. Imaginez vous pour Chevalier avec la Ligue des champions qui a été remportée par le PSG, il va aussi falloir beaucoup de patience par rapport à ça. Et pour le coup, Donnarumma serait en position de force. Si le PSG boucle Chevalier, Donnarumma peut faire une Mbappé, rester et partir libre. Si le marché des transferts ne lui convient pas, que ce soit les offres à Galatasaray et Manchester United, qu'il estime qu'il faut attendre un an supplémentaire pour aller à l'Inter, il pourrait avoir une belle sacoche d'oseille en partant libre. Soit tu fais le choix en trouvant une porte de sortie à Donnarumma, ok, pas de problème. Avoir les deux, ça ne servira ni Chevalier, ni le club », ajoute Walid Acherchour.