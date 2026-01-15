PSG : Discussions avec un international français, c'est signé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait plus d'un mois désormais que le PSG a agi dans l'opération Bradley Barcola avec une transmission de prolongation de son contrat expirant dans 2 ans et demi désormais. Le club parisien attend patiemment le verdict qui semble de plus en plus pencher à sa faveur si l'on en croit la tendance de ces dernières heures.

Bradley Barcola se trouve à la moitié de sa troisième saison au PSG. Le moment idoine selon la méthode de gestion de Luis Campos pour trouver un terrain d'entente avec le joueur et son entourage afin de rallonger le bail en question expirant en juin 2028. Willian Pacho et Fabian Ruiz auraient se seraient déjà tous deux mis d'accord avec le conseiller football du Paris Saint-Germain.

Le PSG attend la réponse de Barcola depuis plusieurs semaines Place à Bradley Barcola ? Le10sport.com vous dévoilait courant décembre que le Paris Saint-Germain avait déjà formulée une offre de contrat à Bradley Barcola assortie d'une revalorisation salariale. Néanmoins, à l'époque, on vous affirmait que le projet du joueur et de son cercle proche était de temporiser dans l'optique de prendre la meilleure décision possible pour la suite : signer ou non.