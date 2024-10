PSG : Ce transfert à 50M€ va débloquer la succession de Mbappé ?

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, le PSG penserait à recruter Mohamed Salah, qui est en fin de contrat le 30 juin avec Liverpool. Heureusement pour le club de la capitale, les Reds ont peut-être déjà trouvé le successeur de leur star égyptienne. En effet, Omar Marmoush rêverait de signer à Liverpool, et il couterait entre 40 et 50M€.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Alors qu'il n'a recruté aucune star lors du dernier mercato estival, le PSG pourrait se rattraper dans un an. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aimerait boucler la signature de Mohamed Salah, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec Liverpool. Et cela tombe plutôt bien, puisque les Reds ont peut-être déjà trouvé l'héritier de leur numéro 11.

Marmoush rêve de signer à Liverpool

Lors d'un entretien accordé à Caught Offside, Christian Falk a affirmé qu'Omar Marmoush (25 ans) rêvait de signer à Liverpool, où il pourrait prendre la succession de son compatriote égyptien Mohamed Salah. De bon augure pour le PSG. « West Ham a besoin d'un jeune attaquant et, en fin de compte, sa capacité à signer Omar Marmoush sera une question d'argent. L'Eintracht Francfort n'est pas prêt à vendre le joueur en janvier et a fixé le prix de 40 à 50 millions d'euros pour la prochaine fenêtre d'été », a déclaré le journaliste de Bild, avant d'en rajouter une couche.

Un transfert à 40-50M€ pour Marmoush

« Des clubs plus modestes comme Nottingham Forest (qui a fait une offre infructueuse de 30 millions d'euros cet été) et Fulham, qui s'intéressaient au joueur lors du dernier mercato, n'ont finalement pas été considérés comme des options viables pour que Marmoush quitte Francfort. Toutefois, West Ham aurait une chance l'été prochain. Cependant, il ne faut pas oublier que Marmoush rêve toujours de jouer pour des clubs de Premier Premier League comme Liverpool ou Arsenal. Je ne pense pas qu'il soit actuellement un attaquant fait pour les six grands d'Angleterre, mais West Ham serait un club parfait pour lui. En attendant, il est très performant en Allemagne et occupe la première place du classement des buteurs de la Bundesliga, devant Harry Kane », a conclu Christian Falk. Le PSG est prévenu.