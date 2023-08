Poussé vers la sortie, il peut plomber le mercato du PSG

Axel Cornic

S’il a beaucoup recruté cet été, le Paris Saint-Germain a également vendu avec notamment les départs de Neymar, Leandro Paredes ou encore de Renato Sanches. Mais ce n’est pas fini, puisque les Parisiens aimeraient trouver un nouveau club pour Hugo Ekitike, dont l’arrivée en provenance du Stade de Reims n’a pas vraiment été un succès.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG a décidé de révolutionner son attaque et quelques coups très bien sentis ont été bouclés. C’est le cas pour Gonçalo Ramos, premier véritable numéro 9 depuis Edinson Cavani et l’échec Mauro Icardi, accompagné par le Champion du monde tricolore Ousmane Dembélé.

Le PSG aimerait pousser Ekitike vers Francfort

Mais ce n’est pas fini ! L’Equipe nous apprend ce dimanche que le PSG souhaite recruter une dernière star en attaque cet été, avec Randal Kolo Muani. La dernière offre de 70M€ aurait toutefois été refusée par Francfort et du côté de Paris on espère toujours pouvoir insérer Hugo Ekitike dans les négociations.

