Pep Guardiola l'adore, il signe au Paris FC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le rachat du club par la famille Arnault, le Paris FC continue de se structurer. Ainsi, un nouveau directeur sportif vient d'être nommé à savoir Marco Neppe. Le dirigeant allemand a fait ses preuves au Bayern Munich pendant plusieurs années au point d'être très apprécié et respecté par Pep Guardiola.

Toujours bien décidé à restructurer le club en interne, le Paris FC a annoncé l'arrivée d'un nouveau directeur sportif. « Marco Neppe prendra, à compter du 1er octobre, la direction sportive du Club, en remplacement de François Ferracci », peut-on lire dans le communiqué officiel du club parisien qui réalise un joli coup. Ancien dirigeant du Bayern Munich, l'Allemand de 39 ans a marqué les esprits en Bavière où Pep Guardiola l'avait grandement apprécié comme le raconte Michael Reschke, l'homme qui l'avait attiré au Bayern en 2014.

Marco Neppe débarque au Paris FC « Marco a travaillé dans un très grand club avec des entraîneurs de renom comme Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Hansi Flick ou Pep Guardiola, avec lequel il avait su tisser une relation de confiance, notamment pour le recrutement », révèle-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.