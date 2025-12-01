«Pas très content» : Son transfert à l’OM le fait enrager !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un prêt à l’ASSE, Matt Moussilou revient à l’été 2007 à l’OGC Nice où Frédéric Antonetti compte sur lui et veut le relancer. Mais voilà que ça ne se passe pas comme prévu puisque l’attaquant décide alors de rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt. De quoi déclencher la colère de l'ancien entraîneur des Aiglons comme l'a raconté Moussilou.

Comme Matt Moussilou l’a raconté pour Histoires de Foot, le climat n’était pas le meilleur à l’OGC Nice : « J’ai quelques confrontations avec le public, des gens de l’extérieur, mon quotidien quand je suis à Nice, j’allais faire des courses, il y avait des petites confrontations avec des gens, ils aimaient bien me mettre la pression. C’était un peu hostile. Je ne sentais pas l’amour ». C’est dans ce contexte qu’à l’été 2007, Moussilou prend la décision d’être prêté à l’OM. Au grand dam de son entraîneur à l’époque chez les Aiglons, Frédéric Antonetti.

« Il n’était pas très content mais ce sont mes choix » A Nice, Frédéric Antonetti aurait bien aimé garder Matt Moussilou. Forcément, on apprenant son départ à l’OM, il n’était pas le plus heureux. « La dernière semaine de août, Antonetti me met dans ses plans, le club met au courant que je suis sollicité par Marseille et que j’ai donné mon accord, mais Antonetti apprend ça en décalé. Au moment où je suis dans le vestiaire en train de récupérer mes affaires, on se voit face à face et il me dit : « Je ne comprends pas, je suis là pour te relancer et tu vas chercher un changement encore plus important alors que tu as besoin de retrouver la confiance ». Avec son accord corse, il me dit : « Tu es conscient de là où tu vas ? ». Il n’était pas très content mais ce sont mes choix et puis après je suis parti à Marseille », a raconté Moussilou.