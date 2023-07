Panique après son transfert au PSG, il lâche une grande annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre en provenance de l'Inter Milan après de très longues négociations, Milan Skriniar a connu d'importants problèmes au dos qui l'ont tenu éloigné des terrains pendant toute la seconde partie de saison. Néanmoins, tout va désormais beaucoup mieux et le Slovaque n'hésite pas à rassurer le PSG.

En quête d'un défenseur central d'envergure l'été dernier, le PSG avait fait le forcing pour recruter Milan Skriniar. En vain, puisque l'Inter Milan s'était montré bien trop exigeant pour lâcher son joueur à un an de la fin de son contrat. Par conséquent, le club de la capitale a décidé de se montrer patient afin d'enrôler l'international slovaque sans débourser d'indemnité de transfert. Et ce fut le cas puisque le défenseur central a signé libre cet été. Néanmoins, Skriniar a suscité l'inquiétude puisqu'il a connu d'importants problèmes de dos et n'a pas joué durant la seconde partie de saison. Mais il assure que cela va beaucoup mieux.

Le PSG fixe sa priorité, un transfert historique se met en place https://t.co/jQly8R6err pic.twitter.com/q2ekatzXvK — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Le message rassurant de Skriniar

« Bien, très bien ne vous inquiétez pas ! À la reprise, je me suis entraîné avec l’équipe dès le premier jour, sans aucun problème. J’ai déjà joué deux matchs avec l’équipe nationale, j’ai joué avec le PSG, tout va bien ! Je suis de retour et sans le moindre problème », lance l'international slovaque dans une interview accordée au Parisien , avant de reconnaître qu'il a eu des doutes sur son état physique.

«Maintenant, ça y est, cette histoire est derrière moi»