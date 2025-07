OM : Vers une très grosse erreur sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que déjà bien lancé, le mercato de l’OM n’est pas encore terminé. Roberto De Zerbi attend notamment des joueurs pour animer les couloirs et s’intéresserait à Gustavo Mantuan. Une piste qui étonne toutefois un spécialiste du football brésilien qui souligne les faiblesses défensives du joueur du Zenith Saint-Petersbourg.

La priorité de l'OM sur le mercato est désormais de recruter des latéraux, ou des pistons pour animer les couloirs, surtout après le départ de Quentin Merlin. Les options sont désormais restreintes pour Roberto De Zerbi. Et alors que l'OM s'intéresserait à Timothy Weah, la piste menant à Gustavo Mantuan a également circulé. Mais d'après Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, ce serait une erreur de recruter le joueur du Zenith Saint-Petersbourg pour en faire un latéral.

Gustavo Mantuan, l'erreur de l'OM ? « Je vais être franc avec vous : depuis qu’il est au Zénith, je n’ai pas trop suivi sa trajectoire. Mais lorsqu’il jouait aux Corinthians, il était très prometteur. On parlait même de lui pour les sélections brésiliennes. Finalement, cela ne s’est pas concrétisé à cause de plusieurs pépins physiques, ce qui a freiné sa progression. Il a été formé comme ailier, mais il a aussi évolué au poste de latéral droit. C’est un droitier capable de jouer à gauche également, avec une très bonne qualité technique et un excellent pied droit. Devant le but, il est plutôt efficace. C’est l’une de ses particularités : il peut marquer pas mal de buts lorsqu’il est bien placé », explique-t-il dans une interview accordée à Football Club de Marseille avant de poursuivre.