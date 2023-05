OM : Un départ réclamé de toute urgence, «il faut le vendre»

Florian Barré

Arrivé à l’OM en 2021, Pau Lopez a réalisé une très bonne saison dans la cité phocéenne. Alors qu’il est un titulaire indiscutable de l’effectif d’Igor Tudor, le gardien espagnol pourrait se faire voler la vedette la saison prochaine. En effet, l’international marocain Yassine Bounou plairait à Pablo Longoria. Jean-Charles De Bono affirme que l’OM pourrait répéter les erreurs du PSG en allant chercher le joueur du FC Séville.

En quête d’un effectif plus conséquent, l’OM lorgne déjà certains joueurs ; c’est le cas du Marocain Yassine Bounou, omniprésent lors de la dernière Coupe du monde. D’après les informations du média local Lion de l’Atlas , Pablo Longoria serait très intéressé à l’idée de se faire prêter le gardien du FC Séville. Le joueur de 32 ans pourrait ne pas être retenu par le club espagnol, lui qui n’a joué que deux des neuf derniers matchs.

Transferts : Le PSG va boucler une signature historique https://t.co/K7nroEozp0 pic.twitter.com/G1kJFxVYRv — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

« Il ne faut pas que l’OM fasse comme Paris »

Une arrivée de Bounou à l’OM signifierait forcément un choix à faire entre ce dernier et Pau Lopez. L’ancien olympien Jean-Charles De Bono n’est pas partisan d’une concurrence entre les deux hommes : « Il ne faut pas que l’OM fasse comme Paris. Ils ont mis les deux gardiens en porte-à-faux, je ne comprends pas. Il doit y avoir un gardien numéro un et un gardien numéro deux. Si le titulaire se troue constamment, ça peut changer les choses. Pour moi, Paris a fait une grosse erreur en conservant Donnarumma, ils auraient dû garder Navas. Si tu mets en concurrence Pau Lopez et Bounou, ce n’est pas bon. » a conclu l’ancien milieu de terrain dans le talk-show Débat Foot Marseille .

« Il faut vendre Lopez »