OM - Transfert officiel : Grande nouvelle annoncée en direct !

Révélé ces derniers mois dans les rangs de l'OM, Robinio Vaz a officiellement changé d'air durant le mercato hivernal en s'engageant du côté de l'AS Rome, pour 25M€. Et en direct dans le Canal Football Club dimanche soir, Samir Nasri a annoncé qu'il s'agissait d'une excellente opération pour l'OM sur le plan financier.

L'OM a bouclé l'un des gros transferts de ce mercato hivernal il y a quelques jours avec l'officialisation de la vente de Robinio Vaz (18 ans), qui s'est engagé avec l'AS Rome pour 25M€. Certains estiment que le club phocéen a laissé partir un immense talent au poste d'attaquant, mais de son côté, Samir Nasri préfère voir le très bon coup sur le plan financier pour l'OM.

« 25M€ c'est une aubaine » Nasri a évoqué ce transfert dimanche en direct sur le plateau du Canal Football Club : « Le transfert de Robinio Vaz ? Ils ne sont pas patients à l’OM, elle est là la réalité. Le joueur est aussi trop gourmand. Si le club lui a proposé 6 fois son salaire, à 18 ans, prendre 60 000€ ça va. Quand je jouais, je les prenais pas, j'ai attendu deux ans avant de prendre cette somme-là. Il n'a pas été patient, et 25M€ c'est une aubaine pour un jeune qui a fait 8 ou 9 apparitions pour qui il y a pour moi plein de zones d'ombres sur son niveau parce qu'à chaque fois qu'il a été titulaire, il n'a pas été bon », confie l'ancien milieu offensif de l'OM.