OM - Transfert officiel : Grande nouvelle annoncée en direct !

Révélé ces derniers mois dans les rangs de l'OM, Robinio Vaz a officiellement changé d'air durant le mercato hivernal en s'engageant du côté de l'AS Rome, pour 25M€. Et en direct dans le Canal Football Club dimanche soir, Samir Nasri a annoncé qu'il s'agissait d'une excellente opération pour l'OM sur le plan financier.
L'OM a bouclé l'un des gros transferts de ce mercato hivernal il y a quelques jours avec l'officialisation de la vente de Robinio Vaz (18 ans), qui s'est engagé avec l'AS Rome pour 25M€. Certains estiment que le club phocéen a laissé partir un immense talent au poste d'attaquant, mais de son côté, Samir Nasri préfère voir le très bon coup sur le plan financier pour l'OM.
« 25M€ c'est une aubaine »
Nasri a évoqué ce transfert dimanche en direct sur le plateau du Canal Football Club : « Le transfert de Robinio Vaz ? Ils ne sont pas patients à l’OM, elle est là la réalité. Le joueur est aussi trop gourmand. Si le club lui a proposé 6 fois son salaire, à 18 ans, prendre 60 000€ ça va. Quand je jouais, je les prenais pas, j'ai attendu deux ans avant de prendre cette somme-là. Il n'a pas été patient, et 25M€ c'est une aubaine pour un jeune qui a fait 8 ou 9 apparitions pour qui il y a pour moi plein de zones d'ombres sur son niveau parce qu'à chaque fois qu'il a été titulaire, il n'a pas été bon », confie l'ancien milieu offensif de l'OM.
« C'est difficile de refuser »
Bruno Cheyrou y est lui aussi allé de son commentaire sur ce transfert de Robinio Vaz à l'AS Rome : « Je pense qu'ils se heurtent à la réalité économique aussi. Quand il y a une offre qui est supérieure à ce que vaut réellement le joueur, c'est difficile de refuser. Quand c'est un jeune qui sort comme ça, c'est que du bénéfice net. Même si l'OM peut prévoir de finir dans les places de Champions League en fin de saison, on a besoin de cash quand même. Et par rapport aux joueurs qui sont là comme Paixao, Greenwood, Gouiri, la nécessité est peut-être moins importante. Belle offre, ça peut se comprendre aussi », a indiqué l'ancien milieu de terrain dans le CFC.