OM - Transfert d'un attaquant : De Zerbi vend la mèche !

C'est désormais officiel, Amine Gouiri va se faire opérer de l'épaule et sera absent pendant trois mois. Une situation qui pourrait pousser l'OM à recruter un attaquant sous la forme d'un joker. Mais Roberto De Zerbi écarte cette idée et souhaite s'appuyer sur son effectif actuel.

Sorti sur blessure lors du dernier match de l'Algérie, Amine Gouiri souffre d'une blessure à l'épaule qui va engendrer une opération et une absence de trois mois. Une situation qui permet à l'OM de recruter un joker soit par le biais d'un joueur libre ou d'un transfert avec un club français. Cependant, Roberto De Zerbi refuse d'y penser.

De Zerbi ne veut pas de joker « Il n’y aura pas de transfert, de joker. Robinio Vaz est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent », a-t-il confié en conférence de presse après la victoire de l'OM contre Le Havre (6-2) avant de poursuivre.