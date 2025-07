OM : Le transfert qui régale Habib Beye !

A 30 ans, Valentin Rongier est désormais un joueur du Stade Rennais. Cet été, le milieu de terrain a quitté l’OM pour rejoindre le club breton, avec qui il a d’ailleurs débuté ce samedi face au FC Nantes. Habib Beye a ainsi pu lancer son nouveau joueur et visiblement, l’entraîneur breton est plus que ravi de pouvoir désormais compter sur Rongier.

Ce samedi, face au FC Nantes, Valentin Rongier a pu disputer ses premières minutes avec le Stade Rennais . De quoi grandement satisfaire Habib Beye . En effet, rapporté par L’Equipe, le coach breton a confié à propos de sa recrue venue de l’ OM : « On a souvent des joueurs qu'on appelle joueurs-coaches car ils ont cette capacité à lire le match dans l'intensité, à mettre du rythme ou le poser quand il le faut, et Valentin le fait très bien. Il a eu une bonne association avec Seko (Fofana) au milieu. Valentin nous a amené cette sérénité, cette qualité technique car il y a peu de déchet dans son jeu. C'était prévu qu'il ne fasse que quarante-cinq minutes, on est content du leadership qu'il amène déjà dans le vestiaire ».

« Ça faisait partie de nos priorités de les faire venir »

Du côté de Rennes, Habib Beye se réjouit donc de l’arrivée de Valentin Rongier. D’ailleurs, l’entraîneur rennais avait déjà confié concernant les recrutements du milieu de terrain et de Quentin Merlin en provenance de l’OM : « On est très satisfaits, ça faisait partie de nos priorités de les faire venir, c'était ciblé depuis très longtemps. Ça demande aussi beaucoup de travail, car ils n'étaient pas dans n'importe quel club, pas forcément un club qui voulait se séparer de ces deux joueurs absolument, donc je pense que la cellule et notamment le directeur sportif ont travaillé pour ça et ce sont des joueurs qui vont amener de l'expérience du haut niveau ».