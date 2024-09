OM : Ils le conseillent sur De Zerbi avant son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM a donc terminé son mercato avec 11 recrues et le dernier arrivé a été Neal Maupay. Ayant besoin d’un nouveau buteur suite à la blessure de Faris Moumbagna, le club phocéen a accueilli le Français, prêté avec obligation d’achat par Everton. Maupay a ainsi intégré l’effectif de Roberto De Zerbi, à propos duquel il n’a pas manqué d’être prévenu avant de mettre les pieds à Marseille.

Ça a beaucoup bougé à l’OM cet été, notamment sur le banc de touche. N’ayant pas continué avec Jean-Louis Gasset, le club phocéen a frappé très fort avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. Après Brighton, l’Italien a donc posé ses valises à Marseille, où il peut aujourd’hui compter dans son effectif un certain Neal Maupay. Ce dernier est d’ailleurs revenu sur les coulisses de son transfert à l’OM, révélant notamment avoir reçu certains conseils à propos de De Zerbi.

Mercato : L’OM a bouclé deux transferts trop tard https://t.co/ZpQcVJlaSg pic.twitter.com/l7fpIFiCbg — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

« Le coach, tu vas voir, c’est un génie du foot »

« J’ai eu des retours aussi de mes anciens coéquipiers à Brighton qui l’ont eu et qui m’ont dit : « Neal fonce, n’hésite pas. Le coach, tu vas voir, c’est un génie du foot, il va te faire progresser. Par contre, il va te faire travailler. À l'entraînement, il ne te lâche pas. Avec tous les joueurs, il est super intense et motivé. C’est incroyable d’être son joueur ». J’avais pas besoin de ça parce que j’avais déjà discuté avec lui et je savais que je voulais venir, mais ça m’a juste conforté dans mon idée », a révélé Maupay pour Maritima.

« C’est un des meilleurs entraîneurs au monde actuellement »

A propos de Roberto De Zerbi, le joueur de l’OM a également ajouté : « Sans langue de bois, c’est quelque chose que je pensais les saisons précédentes, je pense que c’est un des meilleurs entraîneurs au monde actuellement. Par sa vision du football et ce qu’il a su faire en Angleterre, dans le meilleur championnat au monde, avec une “petite” équipe de Brighton il est arrivé et puis il a mis en place son projet de jeu, il les a amenés jusqu’en Europa League. Et en Premier League, derrière tous les noms qu’il y a, les budgets. Je ne sais pas si les gens arrivent à se rendre compte mais c’est très très compliqué, les 10 premières places sont quasiment inatteignables ».