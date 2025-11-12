OM : Grosse signature confirmée à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques jours, Federico Balzaretti a bien rejoint l'organigramme de l'OM où il occupera le poste de directeur sportif adjoint. Un très gros coup à en croire Miralem Pjanic qui a évolué aux côtés de l'Italien à l'AS Roma en compagnie également de Medhi Benatia.

Samedi soir, par le biais d'un communiqué, l'OM a confirmé la signature de Federico Balzaretti, nommé directeur sportif adjoint : « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia ». Et à en croire Miralem Pjanic, qui l'a côtoyé à l'AS Roma, le club phocéen a frappé fort.

Balzaretti, le gros coup de l'OM « Federico est un ami. Il a une grosse expérience, il a déjà été directeur sportif en Italie, il a une connaissance internationale du foot, il est connu dans le milieu et il parle très bien français. C’est une personne très proche des joueurs, il aura un super rapport avec le vestiaire marseillais. Il a des qualités humaines et footballistiques au-dessus de la moyenne, et c’est sans doute la raison pour laquelle Medhi l’a fait venir à Marseille », lâche-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.