OM : Grosse signature confirmée à l'étranger !

C'est officiel depuis quelques jours, Federico Balzaretti a bien rejoint l'organigramme de l'OM où il occupera le poste de directeur sportif adjoint. Un très gros coup à en croire Miralem Pjanic qui a évolué aux côtés de l'Italien à l'AS Roma en compagnie également de Medhi Benatia.
Samedi soir, par le biais d'un communiqué, l'OM a confirmé la signature de Federico Balzaretti, nommé directeur sportif adjoint : « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia ». Et à en croire Miralem Pjanic, qui l'a côtoyé à l'AS Roma, le club phocéen a frappé fort.
Balzaretti, le gros coup de l'OM
« Federico est un ami. Il a une grosse expérience, il a déjà été directeur sportif en Italie, il a une connaissance internationale du foot, il est connu dans le milieu et il parle très bien français. C’est une personne très proche des joueurs, il aura un super rapport avec le vestiaire marseillais. Il a des qualités humaines et footballistiques au-dessus de la moyenne, et c’est sans doute la raison pour laquelle Medhi l’a fait venir à Marseille », lâche-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.
«C’est un vrai plus pour la direction de l’OM»
« On jouait ensemble à Rome (en 2013-14, sous la houlette de Rudi Garcia, ndlr), ils se connaissent très bien et je connais très bien les deux. D’ailleurs, j’ai croisé "Balza" la semaine dernière, il était très enthousiaste de pouvoir travailler à la fois pour l’OM et avec Medhi. Il a hâte de commencer. Medhi va se servir des qualités de "Balza". Et s’il a fait appel à lui, c’est parce qu’il connaît ses qualités et sa faculté de travail. C’est une super nouvelle. Pour moi, c’est un vrai plus pour la direction de l’OM, une valeur ajoutée pour le club et pour le travail de Medhi », ajoute Miralem Pjanic.