OM : De Zerbi s'évite une guerre dans le vestiaire avec ce transfert

Auteur d'un mercato XXL cet été, l'OM a notamment déboursé près de 30M€ pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Mais voilà qu'avant la clôture du mercato estival, suite à la blessure de Faris Moumbagna, un autre buteur a été recruté par le club phocéen en la personne de Neal Maupay. Qu'en sera-t-il de la relation entre les deux concurrents au poste de numéro 9 ? Roberto De Zerbi peut visiblement se rassurer à ce sujet...

Voilà un transfert dont l'OM se serait bien passé initialement. Suite au recrutement d'Elye Wahi, le club phocéen n'avait pas prévu de recruter un autre buteur. Des plans qui sont partis en fumée suite à la blessure de Faris Moumbagna lors de la première journée de Ligue 1. Pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, il a alors fallu repartir en quête d'un nouveau numéro 9 pour seconder Wahi et c'est ainsi que Neal Maupay a fini par poser ses valises à Marseille, prêté avec obligation d'achat par Everton.

OM : De Zerbi se justifie pour les dossiers chauds du mercato https://t.co/IGxIlJZ7Qi pic.twitter.com/8FMwagb153 — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

« C'est sain »

Cette saison, à l'OM, Elye Wahi et Neal Maupay vont donc se retrouver en concurrence pour le poste de numéro 9. Faut-il s'attendre alors à des tensions entre les deux ? La réponse est non. Et ce n'est autre que Maupay qui l'a annoncé lors de sa conférence de presse de présentation : « Elye Wahi est un jeune attaquant qui a beaucoup de talent et il est là en tant que numéro un, moi je suis là pour l'aider, lui faire concurrence et aussi le faire progresser. Il faut que des bons joueurs se poussent à l'entraînement. C'est sain et ça va nous rendre meilleurs ».

« Il sait que pour l'instant, on mise sur Wahi »

Tout est donc très clair à propos de la hiérarchie entre Elye Wahi et Neal Maupay. Entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi n'avait également pas manqué de le faire savoir publiquement, expliquant : « Je suis très content de Maupay. C'est un joueur de caractère qui correspond à l'OM. Je veux beaucoup de joueurs comme ça. Il a marqué en Angleterre et en France. Il sait que pour l'instant, on mise sur Wahi et qu'il est derrière lui dans la hiérarchie. Le terrain va prouver le reste ».