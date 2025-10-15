OM : C'est le feu sur le mercato, il n'en revient pas !

Lors du dernier mercato estival, l'OM n'a pas chômé. En effet, Pablo Longoria et Medhi Benatia - respectivement président et directeur sportif du club marseillais - ont offert douze nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi. Arrivé au début du mois de juillet à l'OM, Angel Gomes s'est totalement lâché sur le recrutement de sa direction.
Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM a composté son billet pour la Ligue de Champions 2025-2026. Pour faire bonne figure en C1, le club olympien a enflammé le dernier mercato estival.
L'OM a recruté douze joueurs l'été dernier
Pour permettre à Roberto De Zerbi de remplir ses objectifs lors de cet exercice, Pablo Longoria et Medhi Benatia - respectivement président et directeur sportif de l'OM - ont recruté douze joueurs au total l'été dernier : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré.
«C’était intense»
Lors d'un entretien accordé au Phocéen, Angel Gomes s'est livré sur le mercato XXL de l'OM. « Depuis ton arrivée, quel moment t’a paru le plus intense ? Le début, clairement. Parce que tout était nouveau : le coach, les joueurs, le système… Je me souviens d’un match où il y avait neuf ou dix nouveaux joueurs sur le terrain. Il fallait créer des connexions, des automatismes. Normalement, tu fais ça pendant la pré-saison, mais nous, on devait le faire en pleine compétition, tout en gagnant. C’était intense. Et à Marseille, tu dois gagner chaque match, c’est la règle », a confié le milieu de terrain de 25 ans, qui a migré vers Marseille l'été dernier.