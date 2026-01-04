OL - Transfert à 13M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

L’OL devrait se montrer très actif sur le mercato cet hiver. Après l’arrivée d’Endrick en prêt, le club rhodanien entendrait poursuivre son recrutement en ce mois de janvier. Les dirigeants lyonnais cibleraient notamment Sebastian Szymanski, qui aimerait quitter Fenerbahçe. Et la tendance semble se confirmer en Turquie pour l’international polonais.

L’OL ne va pas s’arrêter en si bonne voie sur le mercato. Après avoir bouclé l’arrivée d’Endrick en prêt, le club rhodanien attendrait d’autres renforts. Les dirigeants lyonnais voudraient offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Et dans cette optique, les Gones auraient bien activé une piste en Turquie.

L'OL pousse pour Szymanski Fanatik confirme en effet que l’OL se serait positionné sur Sebastian Szymanski. L’international polonais a perdu sa place dans le onze de Fenerbahçe cette saison et souhaiterait donc se relancer ailleurs. Le milieu offensif de 26 ans ne serait pas fermé à l’idée d’une nouvelle aventure en Ligue 1.